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AGENDA · Noidans-le-Ferroux

Apéro’ Musical avec COMBO DEL’ SOL Maison des associations de Noidans-Le-Ferroux Noidans-le-Ferroux

samedi 18 juillet 2026 · Maison des associations de Noidans-Le-Ferroux · Noidans-le-Ferroux

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Lieu
Maison des associations de Noidans-Le-Ferroux
Adresse
7 rue des Vergers
Ville
70130 Noidans-le-Ferroux
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Noidans-le-Ferroux

Apéro’ Musical avec COMBO DEL’ SOL

Maison des associations de Noidans-Le-Ferroux 7 rue des Vergers Noidans-le-Ferroux Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Un évènement spécial avec Mémoires en fête la bibliothèque et Village en Vie propose un apéro concert avec COMBO DEL’ SOL.

Le 18 Juillet à partir de 19h00 à LA MAISON DES ASSOCIATIONS de NOIDANS LE FERROUX.   .

Maison des associations de Noidans-Le-Ferroux 7 rue des Vergers Noidans-le-Ferroux 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   mairienoidansleferroux@wanadoo.fr

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English : Apéro’ Musical avec COMBO DEL’ SOL

L’événement Apéro’ Musical avec COMBO DEL’ SOL Noidans-le-Ferroux a été mis à jour le 2026-06-27 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE