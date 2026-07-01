Apéro’ Musical avec COMBO DEL’ SOL Maison des associations de Noidans-Le-Ferroux Noidans-le-Ferroux
samedi 18 juillet 2026 · Maison des associations de Noidans-Le-Ferroux · Noidans-le-Ferroux
Informations pratiques
Noidans-le-Ferroux
Apéro’ Musical avec COMBO DEL’ SOL
Maison des associations de Noidans-Le-Ferroux 7 rue des Vergers Noidans-le-Ferroux Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Un évènement spécial avec Mémoires en fête la bibliothèque et Village en Vie propose un apéro concert avec COMBO DEL’ SOL.
Le 18 Juillet à partir de 19h00 à LA MAISON DES ASSOCIATIONS de NOIDANS LE FERROUX. .
Maison des associations de Noidans-Le-Ferroux 7 rue des Vergers Noidans-le-Ferroux 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté mairienoidansleferroux@wanadoo.fr
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English : Apéro’ Musical avec COMBO DEL’ SOL
L’événement Apéro’ Musical avec COMBO DEL’ SOL Noidans-le-Ferroux a été mis à jour le 2026-06-27 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE