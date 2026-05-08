Apéro musical Metta Villa Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn

Apéro musical

Metta Villa 1601 Tourounet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 19:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Venez partager un moment convivial au bord de la piscine de la Metta Villa lors de cette soirée animée par Théo Bazière. Amenez vos instruments ou simplement votre bonne humeur ! .

Metta Villa 1601 Tourounet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 23 81 contact@mettavilla.fr

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English : Apéro musical

L’événement Apéro musical Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Béarn des Gaves