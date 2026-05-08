Apéro musical Metta Villa Salies-de-Béarn
Apéro musical Metta Villa Salies-de-Béarn mercredi 27 mai 2026.
Salies-de-Béarn
Apéro musical
Metta Villa 1601 Tourounet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 19:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Venez partager un moment convivial au bord de la piscine de la Metta Villa lors de cette soirée animée par Théo Bazière. Amenez vos instruments ou simplement votre bonne humeur ! .
Metta Villa 1601 Tourounet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 23 81 contact@mettavilla.fr
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English : Apéro musical
L’événement Apéro musical Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Béarn des Gaves
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