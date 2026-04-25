Concert au Chalet avec Afterwork Project Le Chalet Salies-de-Béarn
Concert au Chalet avec Afterwork Project Le Chalet Salies-de-Béarn jeudi 14 mai 2026.
Salies-de-Béarn
Concert au Chalet avec Afterwork Project
Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 18:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Qui mettra le feu au Chalet ce soir ? C’est au tour du groupe Afterwork Project d’enflammer la salle et la terrasse du Chalet au son de leur pop blues ! Pensez à réserver votre table ! .
Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91
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English : Concert au Chalet avec Afterwork Project
L’événement Concert au Chalet avec Afterwork Project Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Béarn des Gaves
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