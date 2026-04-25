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Concert au Chalet avec Afterwork Project Le Chalet Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Afterwork Project Le Chalet Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Afterwork Project Le Chalet Salies-de-Béarn jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Le Chalet

Adresse : 1 boulevard Saint Guily

Ville : 64270 Salies-de-Béarn

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Afterwork Project

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 18:00:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Qui mettra le feu au Chalet ce soir ? C’est au tour du groupe Afterwork Project d’enflammer la salle et la terrasse du Chalet au son de leur pop blues ! Pensez à réserver votre table !   .

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91 

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English : Concert au Chalet avec Afterwork Project

L’événement Concert au Chalet avec Afterwork Project Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Béarn des Gaves

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