Concert au Chalet avec Los Esbarrits Le Chalet Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Los Esbarrits

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Qui mettra le feu au Chalet ce soir ? C’est au tour Los Esbarrits venus pour l’occasion dans la petite cité du sel. Les chants béarnais et espagnols vont retentir dans le cadre majestueux de la terrasse du Chalet. Pensez à réserver votre table ! .

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91

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English : Concert au Chalet avec Los Esbarrits

L’événement Concert au Chalet avec Los Esbarrits Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Béarn des Gaves