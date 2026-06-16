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Choeur Ezkifaia Abesbatza Eglise Saint Vincent Salies-de-Béarn

Choeur Ezkifaia Abesbatza Eglise Saint Vincent Salies-de-Béarn

Choeur Ezkifaia Abesbatza Eglise Saint Vincent Salies-de-Béarn vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Eglise Saint Vincent

Adresse : 40 Rue Saint-Martin

Ville : 64270 Salies-de-Béarn

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Salies-de-Béarn

Choeur Ezkifaia Abesbatza

Eglise Saint Vincent 40 Rue Saint-Martin Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Le chœur Ezkifaia Abesbatza, faisant actuellement partie des chœurs qui composent l’Association Chorale de l’Équipage de Hondarribia, vous propose une soirée de musique sacrée et profane basque.   .

Eglise Saint Vincent 40 Rue Saint-Martin Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Choeur Ezkifaia Abesbatza

L’événement Choeur Ezkifaia Abesbatza Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Béarn des Gaves

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