Choeur Ezkifaia Abesbatza Eglise Saint Vincent Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn

Choeur Ezkifaia Abesbatza

Eglise Saint Vincent 40 Rue Saint-Martin Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le chœur Ezkifaia Abesbatza, faisant actuellement partie des chœurs qui composent l’Association Chorale de l’Équipage de Hondarribia, vous propose une soirée de musique sacrée et profane basque. .

Eglise Saint Vincent 40 Rue Saint-Martin Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Choeur Ezkifaia Abesbatza

L’événement Choeur Ezkifaia Abesbatza Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Béarn des Gaves