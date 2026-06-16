Choeur Ezkifaia Abesbatza Eglise Saint Vincent Salies-de-Béarn
Choeur Ezkifaia Abesbatza Eglise Saint Vincent Salies-de-Béarn vendredi 31 juillet 2026.
Salies-de-Béarn
Choeur Ezkifaia Abesbatza
Eglise Saint Vincent 40 Rue Saint-Martin Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Le chœur Ezkifaia Abesbatza, faisant actuellement partie des chœurs qui composent l’Association Chorale de l’Équipage de Hondarribia, vous propose une soirée de musique sacrée et profane basque. .
Eglise Saint Vincent 40 Rue Saint-Martin Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Choeur Ezkifaia Abesbatza
L’événement Choeur Ezkifaia Abesbatza Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Béarn des Gaves
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