Atelier dégustation de chocolat Fèves & Chocolat Salies-de-Béarn
mercredi 29 juillet 2026 · Fèves & Chocolat · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Atelier dégustation de chocolat
Fèves & Chocolat 62 Rue Paul Jean Toulet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 16:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Partez à la découverte des chocolats d’exception de Fèves & Chocolat et apprenez à éveiller vos sens à travers un voyage sensoriel autour du monde. Léa vous dévoilera comment elle élabore ses chocolats et vous fera découvrir toute la richesse de leurs profils aromatiques.
Un moment de plaisir et de partage à ne manquer sous aucun prétexte !
Atelier en petit groupe 6 personnes maximum. Réservation conseillée. .
Fèves & Chocolat 62 Rue Paul Jean Toulet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 61 50
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English : Atelier dégustation de chocolat
L’événement Atelier dégustation de chocolat Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves
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