Atelier dégustation de chocolat Fèves & Chocolat Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Atelier dégustation de chocolat

Fèves & Chocolat 62 Rue Paul Jean Toulet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Partez à la découverte des chocolats d’exception de Fèves & Chocolat et apprenez à éveiller vos sens à travers un voyage sensoriel autour du monde. Léa vous dévoilera comment elle élabore ses chocolats et vous fera découvrir toute la richesse de leurs profils aromatiques.

Un moment de plaisir et de partage à ne manquer sous aucun prétexte !

Atelier en petit groupe 6 personnes maximum. Réservation conseillée. .

Fèves & Chocolat 62 Rue Paul Jean Toulet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 61 50

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English : Atelier dégustation de chocolat

L’événement Atelier dégustation de chocolat Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves