Musique des camps mélodies de Gurs à Auschwitz Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Musique des camps mélodies de Gurs à Auschwitz

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Plongez dans l’histoire poignante du camp de Gurs à travers un concert unique, portée par le ténor Gorka Robles Alegria et la pianiste Mélina Burlaud.

En interprétant les œuvres des musiciens internés, ils redonnent vie à des destins oubliés

ceux des basques (premiers arrivés), des espagnols, des brigadistes internationaux, des indésirables et des juifs. À travers la musique, ils révèlent le rôle essentiel de l’art comme résistance et espoir face à l’horreur de l’internement.

Voici donc une expérience émouvante qui sauve de l’oubli, les mélodies composées à Gurs jusqu’à Auschwitz. .

Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Musique des camps mélodies de Gurs à Auschwitz

L’événement Musique des camps mélodies de Gurs à Auschwitz Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Béarn des Gaves