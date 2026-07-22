Musique des camps mélodies de Gurs à Auschwitz Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat Salies-de-Béarn
mercredi 29 juillet 2026 · Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Musique des camps mélodies de Gurs à Auschwitz
Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Plongez dans l’histoire poignante du camp de Gurs à travers un concert unique, portée par le ténor Gorka Robles Alegria et la pianiste Mélina Burlaud.
En interprétant les œuvres des musiciens internés, ils redonnent vie à des destins oubliés
ceux des basques (premiers arrivés), des espagnols, des brigadistes internationaux, des indésirables et des juifs. À travers la musique, ils révèlent le rôle essentiel de l’art comme résistance et espoir face à l’horreur de l’internement.
Voici donc une expérience émouvante qui sauve de l’oubli, les mélodies composées à Gurs jusqu’à Auschwitz. .
Espace culturel Lucien Basse-Cathalinat 2 rue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 40
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English : Musique des camps mélodies de Gurs à Auschwitz
L’événement Musique des camps mélodies de Gurs à Auschwitz Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Béarn des Gaves
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