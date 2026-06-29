Salies-de-Béarn

Concert Escota

Place de la Mude Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

L’association des Amis du Vieux Salies vous propose cette création sonore intégrant d’une part des collectages réalisés en 1983 par Joan Francés Tisnèr dans le domaine du folklore enfantin et d’autre part des compositions écrites par ce même compositeur entre 1995 et 2020 issues du patrimoine culturel immatériel de Gaconha. Venez vivre une expérience sonore unique. .

Place de la Mude Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine museedusel64@orange.fr

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English : Concert Escota

L’événement Concert Escota Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Béarn des Gaves