Le concert des 25 d’Arraya ! Le Hameau Bellevue Salies-de-Béarn
Le concert des 25 d’Arraya ! Le Hameau Bellevue Salies-de-Béarn samedi 25 juillet 2026.
Salies-de-Béarn
Le concert des 25 d’Arraya !
Le Hameau Bellevue Avenue de la gare Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
A ne rater sous aucun prétexte le concert des 25 d’Arraya !
Les 25 ans de la troupe le 1er noyau du groupe s’est formé en 2001, histoire de continuer à se voir, après avoir rangé crampons et gants de chistéra.
Le 25 juillet 2026 le concert emblématique. Une date à retenir, pour une soirée incroyable dans un site exceptionnel du parc du Hameau Bellevue. Près de 2h30 de spectacle, de chant, d’humour, de tendresse ! Comme on les aime !
Les 25 membres de la troupe. Toujours fidèle au poste !
Les 25 chansons du groupe Arraya !
Un sacré défi à relever … Mais même pas peur, Arraya se tient prêt pour assumer leur 25e bougie avec le public qui sera invité à donner de la voix… Surprise !!! .
Le Hameau Bellevue Avenue de la gare Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine arraya.salies@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le concert des 25 d’Arraya !
L’événement Le concert des 25 d’Arraya ! Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Béarn des Gaves
À voir aussi à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
- Batalèra de la Mude Salle de la Mude Salies-de-Béarn 20 avril 2026
- La Voie Verte de Salies-de-Béarn à Escos Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Balade à Roulettes n°41 Sur les traces du rail à Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Cités et bastides (cyclotourisme) Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Exposition d’art à l’Oustàu Dou Saleys Centre d’exposition Oustàu Dou Saleys Salies-de-Béarn 4 mai 2026