Le concert des 25 d’Arraya ! Le Hameau Bellevue Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn

Le concert des 25 d’Arraya !

Le Hameau Bellevue Avenue de la gare Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

A ne rater sous aucun prétexte le concert des 25 d’Arraya !

Les 25 ans de la troupe le 1er noyau du groupe s’est formé en 2001, histoire de continuer à se voir, après avoir rangé crampons et gants de chistéra.

Le 25 juillet 2026 le concert emblématique. Une date à retenir, pour une soirée incroyable dans un site exceptionnel du parc du Hameau Bellevue. Près de 2h30 de spectacle, de chant, d’humour, de tendresse ! Comme on les aime !

Les 25 membres de la troupe. Toujours fidèle au poste !

Les 25 chansons du groupe Arraya !

Un sacré défi à relever … Mais même pas peur, Arraya se tient prêt pour assumer leur 25e bougie avec le public qui sera invité à donner de la voix… Surprise !!! .

Le Hameau Bellevue Avenue de la gare Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine arraya.salies@wanadoo.fr

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English : Le concert des 25 d’Arraya !

L’événement Le concert des 25 d’Arraya ! Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Béarn des Gaves