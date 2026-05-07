Salies-de-Béarn

Fête de la musique

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Scène ouverte à tous les artistes ! Chanteurs, danseurs…venez exprimer votre talent en ce jour de fête de la musique. .

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine associations@salies-de-bearn.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Béarn des Gaves