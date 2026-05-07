Fête de la musique Salies-de-Béarn
Fête de la musique Salies-de-Béarn dimanche 21 juin 2026.
Salies-de-Béarn
Fête de la musique
Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Scène ouverte à tous les artistes ! Chanteurs, danseurs…venez exprimer votre talent en ce jour de fête de la musique. .
Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine associations@salies-de-bearn.fr
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Béarn des Gaves
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