Soirée Karaoké au Chalet Le Chalet Salies-de-Béarn
Soirée Karaoké au Chalet Le Chalet Salies-de-Béarn samedi 13 juin 2026.
Salies-de-Béarn
Soirée Karaoké au Chalet
Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Et qui mettra le feu au Chalet ce soir ? C’est vous l’artiste avec cette nouvelle soirée karaoké. Ambiance assurée… et surtout, pensez à réserver votre table ! .
Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91
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English : Soirée Karaoké au Chalet
L’événement Soirée Karaoké au Chalet Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Béarn des Gaves
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