Soirée Karaoké au Chalet Le Chalet Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn

Soirée Karaoké au Chalet

Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Et qui mettra le feu au Chalet ce soir ? C’est vous l’artiste avec cette nouvelle soirée karaoké. Ambiance assurée… et surtout, pensez à réserver votre table ! .

Le Chalet 1 boulevard Saint-Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91

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English : Soirée Karaoké au Chalet

L’événement Soirée Karaoké au Chalet Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Béarn des Gaves