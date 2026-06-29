Apprenti aux Salines de Salies-de-Béarn Les Salines Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn

Apprenti aux Salines de Salies-de-Béarn

Les Salines Avenue du Dr Jacques Dufourcq Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:30:00

fin : 2026-07-28 15:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Le saviez-vous ? Le sel, aujourd’hui simple condiment, était, il y a des siècles, surnommé l’or blanc. Un salaire, ça vous dit quelque chose ? Et bien… autrefois, les soldats romains recevaient une poignée de sel pour indemnité.

Aux salines de Salies-de-Béarn, vous découvrez tout le process de fabrication de ce fameux sel blanc 100% naturel qui sort des entrailles de la Terre. 2000 tonnes de sel gros et de fleur de sel sont ainsi récoltées par an. Vous participez au conditionnement de votre fleur de sel et créez votre propre étiquette.

Gastronome en culotte courte ou longue, on vous attend ! .

Les Salines Avenue du Dr Jacques Dufourcq Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com

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English : Apprenti aux Salines de Salies-de-Béarn

L’événement Apprenti aux Salines de Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Béarn des Gaves