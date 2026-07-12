Concert au Chalet avec Tribute Sardou Place du Jardin Public Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Tribute Sardou

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 20:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Qui mettra le feu au Chalet ce soir ? Venez découvrir ou redécouvrir les chansons de cet icône de la musique française !

Pensez à réserver votre table car succès assuré ! .

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91 chasteldiffusion@gmail.com

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English : Concert au Chalet avec Tribute Sardou

L’événement Concert au Chalet avec Tribute Sardou Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Béarn des Gaves