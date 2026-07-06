Bal des pompiers et son feu d’artifice Stade de rugby Al Cartero Salies-de-Béarn
lundi 13 juillet 2026 · Stade de rugby Al Cartero · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Bal des pompiers et son feu d’artifice
Stade de rugby Al Cartero Rue Félix Pécaut Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le bal des pompiers est de retour !
A partir de 19h dîner au club house du Rugby.
Menu adulte coeurs de canard ou txistorra, frites, éclair au chocolat, vin et café compris (17 €).
Menu enfant (- de 12 ans) burger, frites, éclair au chocolat (8 €).
Soirée animée par Count 3 et Podium Insomnia.
23h feu d’artifice pour tous ! .
Stade de rugby Al Cartero Rue Félix Pécaut Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 27 30 75
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English : Bal des pompiers et son feu d’artifice
L’événement Bal des pompiers et son feu d’artifice Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Béarn des Gaves
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