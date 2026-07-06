Bal des pompiers et son feu d’artifice Stade de rugby Al Cartero Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Bal des pompiers et son feu d’artifice

Stade de rugby Al Cartero Rue Félix Pécaut Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le bal des pompiers est de retour !

A partir de 19h dîner au club house du Rugby.

Menu adulte coeurs de canard ou txistorra, frites, éclair au chocolat, vin et café compris (17 €).

Menu enfant (- de 12 ans) burger, frites, éclair au chocolat (8 €).

Soirée animée par Count 3 et Podium Insomnia.

23h feu d’artifice pour tous ! .

Stade de rugby Al Cartero Rue Félix Pécaut Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 27 30 75

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English : Bal des pompiers et son feu d’artifice

L’événement Bal des pompiers et son feu d’artifice Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Béarn des Gaves