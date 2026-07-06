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Bal des pompiers et son feu d’artifice Stade de rugby Al Cartero Salies-de-Béarn

lundi 13 juillet 2026 · Stade de rugby Al Cartero · Salies-de-Béarn

Bal des pompiers et son feu d’artifice Stade de rugby Al Cartero Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Stade de rugby Al Cartero
Adresse
Rue Félix Pécaut
Ville
64270 Salies-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
17 17 17 Tarif de base plein tarif

Salies-de-Béarn

Bal des pompiers et son feu d’artifice

Stade de rugby Al Cartero Rue Félix Pécaut Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Le bal des pompiers est de retour !
A partir de 19h dîner au club house du Rugby.
Menu adulte coeurs de canard ou txistorra, frites, éclair au chocolat, vin et café compris (17 €).
Menu enfant (- de 12 ans) burger, frites, éclair au chocolat (8 €).
Soirée animée par Count 3 et Podium Insomnia.
23h feu d’artifice pour tous !   .

Stade de rugby Al Cartero Rue Félix Pécaut Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 27 30 75 

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English : Bal des pompiers et son feu d’artifice

L’événement Bal des pompiers et son feu d’artifice Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Béarn des Gaves

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