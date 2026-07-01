Concert au Chalet avec Alex Le Bail Place du Jardin Public Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Alex Le Bail

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Qui mettra le feu au Chalet ce soir ? On attend avec impatience Alex Le Bail, qui vous fera chanter et, pourquoi pas, danser au rythme des plus grands tubes de la variété française et internationale ! Pensez à réserver votre table ! .

Place du Jardin Public Le Chalet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91

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English : Concert au Chalet avec Alex Le Bail

L’événement Concert au Chalet avec Alex Le Bail Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Béarn des Gaves