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Atelier fabrication mini tablette de chocolat Fèves & Chocolat Salies-de-Béarn

mercredi 15 juillet 2026 · Fèves & Chocolat · Salies-de-Béarn

Atelier fabrication mini tablette de chocolat Fèves & Chocolat Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Fèves & Chocolat
Adresse
62 Rue Paul Jean Toulet
Ville
64270 Salies-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
35 35 35 Tarif de base plein tarif

Salies-de-Béarn

Atelier fabrication mini tablette de chocolat

Fèves & Chocolat 62 Rue Paul Jean Toulet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Créez votre propre mini tablette de chocolat et repartez avec votre création gourmande.
Contenu de l’atelier
présentation du Bean to Bar
mise au point du chocolat
moulage
démoulage et emballage
Atelier en petit groupe 4 personnes maximum. Réservation conseillée.   .

Fèves & Chocolat 62 Rue Paul Jean Toulet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 61 50 

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English : Atelier fabrication mini tablette de chocolat

L’événement Atelier fabrication mini tablette de chocolat Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves

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