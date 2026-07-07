Atelier fabrication mini tablette de chocolat Fèves & Chocolat Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Atelier fabrication mini tablette de chocolat

Fèves & Chocolat 62 Rue Paul Jean Toulet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Créez votre propre mini tablette de chocolat et repartez avec votre création gourmande.

Contenu de l’atelier

présentation du Bean to Bar

mise au point du chocolat

moulage

démoulage et emballage

Atelier en petit groupe 4 personnes maximum. Réservation conseillée. .

Fèves & Chocolat 62 Rue Paul Jean Toulet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 61 50

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English : Atelier fabrication mini tablette de chocolat

L’événement Atelier fabrication mini tablette de chocolat Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves