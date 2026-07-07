Atelier fabrication mini tablette de chocolat Fèves & Chocolat Salies-de-Béarn
mercredi 15 juillet 2026 · Fèves & Chocolat · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Atelier fabrication mini tablette de chocolat
Fèves & Chocolat 62 Rue Paul Jean Toulet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Créez votre propre mini tablette de chocolat et repartez avec votre création gourmande.
Contenu de l’atelier
présentation du Bean to Bar
mise au point du chocolat
moulage
démoulage et emballage
Atelier en petit groupe 4 personnes maximum. Réservation conseillée. .
Fèves & Chocolat 62 Rue Paul Jean Toulet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 61 50
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English : Atelier fabrication mini tablette de chocolat
L’événement Atelier fabrication mini tablette de chocolat Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Béarn des Gaves
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