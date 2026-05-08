Projection du film Habiter le paysage Metta Villa Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn

Projection du film Habiter le paysage

Metta Villa 1601 Tourounet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

La projection du film sera suivi de la rencontre avec la réalisatrice, Mathilde Morières.

Après de longues années d’abandon, la campagne, dans une époque d’incertitude économique, suscite un nouvel intérêt. Ce retour soulève autant d’espoirs que de défis, sociaux et écologiques, et vient bousculer l’idée de communauté qui l’a si longtemps façonnée.

Pour répondre à la crise du logement sans précédent qu’elle traverse, architectes, collectifs de défense du vivant et du droit au logement, aux côtés des maires et des habitants, défendent l’idée du commun et militent pour la réhabilitation. Et inventent une nouvelle façon de vivre ensemble dans ces paysages à préserver. .

Metta Villa 1601 Tourounet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 23 81 contact@mettavilla.fr

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English : Projection du film Habiter le paysage

L’événement Projection du film Habiter le paysage Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Béarn des Gaves