Projection du film Habiter le paysage Metta Villa Salies-de-Béarn
Projection du film Habiter le paysage Metta Villa Salies-de-Béarn mercredi 17 juin 2026.
Salies-de-Béarn
Projection du film Habiter le paysage
Metta Villa 1601 Tourounet Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
La projection du film sera suivi de la rencontre avec la réalisatrice, Mathilde Morières.
Après de longues années d’abandon, la campagne, dans une époque d’incertitude économique, suscite un nouvel intérêt. Ce retour soulève autant d’espoirs que de défis, sociaux et écologiques, et vient bousculer l’idée de communauté qui l’a si longtemps façonnée.
Pour répondre à la crise du logement sans précédent qu’elle traverse, architectes, collectifs de défense du vivant et du droit au logement, aux côtés des maires et des habitants, défendent l’idée du commun et militent pour la réhabilitation. Et inventent une nouvelle façon de vivre ensemble dans ces paysages à préserver. .
Metta Villa 1601 Tourounet Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 12 23 81 contact@mettavilla.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection du film Habiter le paysage
L’événement Projection du film Habiter le paysage Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Béarn des Gaves
À voir aussi à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
- Concert au Chalet avec Blouzouki Le Chalet Salies-de-Béarn 8 mai 2026
- Concert au Chalet Place du Jardin Public Salies-de-Béarn 9 mai 2026
- Concours de belote au Casino Hôtel du Parc Salies-de-Béarn 11 mai 2026
- Sortie vélo sur la voie verte Le Savoir Partagé Salies-de-Béarn 13 mai 2026
- Les Rendez-Vous du Ludotruck Espace de Mosquéros Salies-de-Béarn 13 mai 2026