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Concert au Chalet avec Tekema Le Chalet Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Tekema Le Chalet Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Tekema Le Chalet Salies-de-Béarn vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Le Chalet

Adresse : 1 boulevard Saint Guily

Ville : 64270 Salies-de-Béarn

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Salies-de-Béarn

Concert au Chalet avec Tekema

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Avez-vous prévu de passer une soirée ambiance Gipsy ? Venez donc au Chalet qui vous propose le groupe Tekema ! Vous êtes assurés de passer une excellente soirée. Pensez à réserver une table !   .

Le Chalet 1 boulevard Saint Guily Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 30 95 91 

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English : Concert au Chalet avec Tekema

L’événement Concert au Chalet avec Tekema Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Béarn des Gaves

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