Soirée Jeux au camping des Salines Camping des Salines Salies-de-Béarn
jeudi 23 juillet 2026 · Camping des Salines · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Soirée Jeux au camping des Salines
Camping des Salines 1 Chemin de Mosqueros Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Le Moment vous a concocté un été ludique en accompagnement des nombreuses animations prévues sur Salies. Retrouvez-nous avec vos amis et/ou votre famille autour des jeux de la librairie dans un tout nouveau lieu le camping des Salines à Mosquéros. Ce sera l’occasion pour vous de découvrir des jeux au format compact, faciles à emporter partout pratiques et ludiques, ils vous suivront dans tous vos déplacements.
Inscription vivement recommandée par téléphone ou contact@lemomentlibrairie.fr .
Camping des Salines 1 Chemin de Mosqueros Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr
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English : Soirée Jeux au camping des Salines
L’événement Soirée Jeux au camping des Salines Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Béarn des Gaves
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