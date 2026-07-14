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Soirée Jeux au camping des Salines Camping des Salines Salies-de-Béarn

jeudi 23 juillet 2026 · Camping des Salines · Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Camping des Salines
Adresse
1 Chemin de Mosqueros
Ville
64270 Salies-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Salies-de-Béarn

Soirée Jeux au camping des Salines

Camping des Salines 1 Chemin de Mosqueros Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Le Moment vous a concocté un été ludique en accompagnement des nombreuses animations prévues sur Salies. Retrouvez-nous avec vos amis et/ou votre famille autour des jeux de la librairie dans un tout nouveau lieu le camping des Salines à Mosquéros. Ce sera l’occasion pour vous de découvrir des jeux au format compact, faciles à emporter partout pratiques et ludiques, ils vous suivront dans tous vos déplacements.
Inscription vivement recommandée par téléphone ou contact@lemomentlibrairie.fr   .

Camping des Salines 1 Chemin de Mosqueros Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31  contact@lemomentlibrairie.fr

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English : Soirée Jeux au camping des Salines

L’événement Soirée Jeux au camping des Salines Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Béarn des Gaves

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