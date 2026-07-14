Soirée Jeux au camping des Salines Camping des Salines Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Soirée Jeux au camping des Salines

Camping des Salines 1 Chemin de Mosqueros Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Le Moment vous a concocté un été ludique en accompagnement des nombreuses animations prévues sur Salies. Retrouvez-nous avec vos amis et/ou votre famille autour des jeux de la librairie dans un tout nouveau lieu le camping des Salines à Mosquéros. Ce sera l’occasion pour vous de découvrir des jeux au format compact, faciles à emporter partout pratiques et ludiques, ils vous suivront dans tous vos déplacements.

Inscription vivement recommandée par téléphone ou contact@lemomentlibrairie.fr .

Camping des Salines 1 Chemin de Mosqueros Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

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English : Soirée Jeux au camping des Salines

L’événement Soirée Jeux au camping des Salines Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Béarn des Gaves