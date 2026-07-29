Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Fêtes de Salies

Toute la ville Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Toute l’équipe vous attend pour cette première soirée des fêtes de Salies avec au programme:

La fête foraine toute la journée pour les petits et grands à la place du Bignot.

18h30 l’Harmonie de Salies lancera les festivités (sous les halles, place du Bayaà).

Dès 19h le comité vous propose ses grillades.

19h30 retrouvez la course de voitures à pédales, événement incontournable des années 80-90, sur le mythique circuit du Bayaà.

19h30 nuit des Bandas avec Los Clarineros de Mimbaste, Lou Gaouyous d’Orthez et Los Aïgassuts de Salies (place du Bayaà).

21h15: ouverture des fêtes et lancement des clefs en compagnie de Gaski, la mascotte de Salies (place du Bayaà).

00h00 concert explosif avec Podium Epsilon (place du Bayaà).

Petits et grands, vivez les fêtes en bleu et blanc ! .

Toute la ville Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine saliesdebearncomitedesfetes@gmail.com

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English : Fêtes de Salies

L’événement Fêtes de Salies Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Béarn des Gaves