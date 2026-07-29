Kermesse paroissiale Saint Vincent Salle paroissiale Salies-de-Béarn

Informations pratiques

Salies-de-Béarn

Kermesse paroissiale Saint Vincent

Salle paroissiale 2 rue Mgr Alexandre Darricades Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 08:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Vous êtes invités à partager joie, convivialité et créativité lors de cette kermesse, lieu de rencontre familiale et intergénérationnelle.

Toute la journée, vente de produits d’épicerie et de pâtisseries sur place.

En participant à la kermesse, par vos dons et votre participation, vous soutenez la paroisse qui adresse un appel aux bonnes volontés pour confectionner quelques pâtisseries qui pourront être déposées à la salle paroissiale le matin du 1er août. .

Salle paroissiale 2 rue Mgr Alexandre Darricades Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 12 48

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English : Kermesse paroissiale Saint Vincent

L’événement Kermesse paroissiale Saint Vincent Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Béarn des Gaves