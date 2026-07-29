Fêtes de Salies Salies-de-Béarn
samedi 1 août 2026 · Salies-de-Béarn
Informations pratiques
Salies-de-Béarn
Fêtes de Salies
Toute la ville Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Deuxième jour de folie en blanc et bleu avec au programme
La fête foraine toute la journée.
8h marché des producteurs (halles de la mairie).
De 8h à 11h petit déjeuner à la fourchette (12€). Menu gras double ou omelette ventrèche, fromage, vin et café.
A partir de 10h finales du tournoi de pelote (fronton de Mosquéros). Remise des récompenses à 18h30.
10h30 visite Salies peus Saliers (5€) .
12h auberge espagnole au cœur de la ville.
14h30 concours de belote (rdc de la mairie). Inscription sur place dès 14h, 20 € par équipe.
14h30 concours de pétanque en doublette (aire de Mosquéros).
Pour les enfants animations au Jardin Public
15h maquillage pour enfants.
15h30 spectacle du clown Picolo.
17h boum des enfants.
A la place du Bayaà
17h45 concert de Les Bourricos.
18h45 concert de TidyMess.
21h concert de Begi Beltz.
01h podium Epsilon. .
Toute la ville Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine saliesdebearncomitedesfetes@gmail.com
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English : Fêtes de Salies
L’événement Fêtes de Salies Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Béarn des Gaves
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