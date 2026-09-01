Apéro Paddle-Canoë Château-Renard
vendredi 11 septembre 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Apéro Paddle-Canoë
Rue des Cerisiers Château-Renard Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:00:00
fin : 2026-09-11 20:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Soirée Apéro Plancha-Canoë au Base Camp de Château-Renard
L’Ouanne retrouve son calme en Vallées Gâtinaises. Au programme, ballade au fil de l’eau en paddle & farniente au bord de l’eau. Au menu, plancha & apéro avec avec des produits locaux à déguster dans un coin détente au bord de l’eau. Alors rendez-vous au Base Camp de Château-Renard Rue des Cerisiers certaines soirées de Septembre pour prolonger l’été. .
Rue des Cerisiers Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 42 50 47 44 contact@valleesgatinaises.fr
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English :
Plancha-Canoé Happy Hour at Base Camp in Château-Renard
L’événement Apéro Paddle-Canoë Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-16 par OT 3CBO
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