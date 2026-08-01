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AGENDA · Château-Renard

Concert du trio Cordes au vent ! Viva Espana ! Château-Renard

dimanche 30 août 2026 · Château-Renard

Concert du trio Cordes au vent ! Viva Espana ! Château-Renard

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif
Tarif de base plein tarif

Château-Renard

Concert du trio Cordes au vent ! Viva Espana !

Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 17:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :
2026-08-30

!Viva Espana ! concert du trio Cordes au Vent
Le trio Cordes au vent a choisi d’interpréter des oeuvres espagnoles
ou d’inspiration espagnole. De la période baroque, sur instruments
anciens, les musiciennes interpréteront des oeuvres de Diego Ortiz à
François Couperin, puis sur instruments modernes, elles parcoureront le
19 e siècle à travers Enrique Granados, Isaac Albeniz et Georges Bizet.
L’organiste Alain Jeanmaire les rejoint dans ce programme avec des
musiques de padre Soler, Marin Marais et Manuel de Falla

Flûtes traversières, traverso, chant , violoncelle et viole de gambe par
Frédérique Guillaumet, Marielle Manet et Sylvie André-Jeanmaire.

A l’orgue, Alain jeanmaire   .

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire   marielle.manet@libertysurf.fr

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English :

!Viva España! Concert by the Cordes au Vent Trio

L’événement Concert du trio Cordes au vent ! Viva Espana ! Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-30 par ADRT45

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