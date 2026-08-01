Informations pratiques

Château-Renard

Concert du trio Cordes au vent ! Viva Espana !

Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 17:00:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :

2026-08-30

!Viva Espana ! concert du trio Cordes au Vent

Le trio Cordes au vent a choisi d’interpréter des oeuvres espagnoles

ou d’inspiration espagnole. De la période baroque, sur instruments

anciens, les musiciennes interpréteront des oeuvres de Diego Ortiz à

François Couperin, puis sur instruments modernes, elles parcoureront le

19 e siècle à travers Enrique Granados, Isaac Albeniz et Georges Bizet.

L’organiste Alain Jeanmaire les rejoint dans ce programme avec des

musiques de padre Soler, Marin Marais et Manuel de Falla

Flûtes traversières, traverso, chant , violoncelle et viole de gambe par

Frédérique Guillaumet, Marielle Manet et Sylvie André-Jeanmaire.

A l’orgue, Alain jeanmaire .

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire marielle.manet@libertysurf.fr

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English :

!Viva España! Concert by the Cordes au Vent Trio

L’événement Concert du trio Cordes au vent ! Viva Espana ! Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-30 par ADRT45