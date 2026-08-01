Concert du trio Cordes au vent ! Viva Espana ! Château-Renard
dimanche 30 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Concert du trio Cordes au vent ! Viva Espana !
Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 17:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-08-30
!Viva Espana ! concert du trio Cordes au Vent
Le trio Cordes au vent a choisi d’interpréter des oeuvres espagnoles
ou d’inspiration espagnole. De la période baroque, sur instruments
anciens, les musiciennes interpréteront des oeuvres de Diego Ortiz à
François Couperin, puis sur instruments modernes, elles parcoureront le
19 e siècle à travers Enrique Granados, Isaac Albeniz et Georges Bizet.
L’organiste Alain Jeanmaire les rejoint dans ce programme avec des
musiques de padre Soler, Marin Marais et Manuel de Falla
Flûtes traversières, traverso, chant , violoncelle et viole de gambe par
Frédérique Guillaumet, Marielle Manet et Sylvie André-Jeanmaire.
A l’orgue, Alain jeanmaire .
Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire marielle.manet@libertysurf.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
!Viva España! Concert by the Cordes au Vent Trio
L’événement Concert du trio Cordes au vent ! Viva Espana ! Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-30 par ADRT45
À voir aussi à Château-Renard (Loiret)
- 1,2,3… Ciné! En vacances LA FONTAINE FAIT SON CINEMA Château-Renard 6 août 2026
- Visite commentée Château-Renard 8 août 2026
- Marché nocturne du Vivier Château-Renard 8 août 2026
- Les Beaux Parleurs Château-Renard 8 août 2026
- Vide grenier des Pompiers de Château Renard Château-Renard 15 août 2026