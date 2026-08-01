Les Beaux Parleurs Château-Renard
samedi 8 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Les Beaux Parleurs
La Fontaine du Vivier Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Duo originaire du Loiret, composé de Dominique, chanteur guitariste et de Cédric, chanteur, percussionniste et accordéoniste.
Ils reprennent les standards de la chanson française des années 60 à aujourd’hui. Les accords et les voix s’accordent pour rendre hommage à la chanson française.
Duo originaire du Loiret, composé de Dominique, chanteur guitariste et de Cédric, chanteur, percussionniste et accordéoniste.
Ils reprennent les standards de la chanson française des années 60 à aujourd’hui. Les accords et les voix s’accordent pour rendre hommage à la chanson française.
Bar et restauration sur place. .
La Fontaine du Vivier Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 32 29 06
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English :
A duo from the Loiret region, consisting of Dominique, a singer and guitarist, and Cédric, a singer, percussionist, and accordionist.
They perform covers of French classics from the 1960s to the present day. The harmonies and vocals come together to pay tribute to French music.
L’événement Les Beaux Parleurs Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-30 par OT 3CBO
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