Informations pratiques

Château-Renard

Vide grenier des Pompiers de Château Renard

Rue des Sorbiers Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 05:30:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

La caserne de pompier de Château-Renard organise le samedi 15 Août un vide grenier. Installation des 5h30 par ordre d’arrivée.

Exposants alimentaire non acceptés

Restauration sur place.

Tarif 2€50/m linéaire Sans réservation

Horaires A partir de 5h30

La caserne de pompier de Château-Renard organise le samedi 15 Août un vide grenier. Installation des 5h30 par ordre d’arrivée.

Exposants alimentaire non acceptés

Restauration sur place.

Tarif 2€50/m linéaire Sans réservation

Horaires A partir de 5h30 .

Rue des Sorbiers Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 78 59 61 76

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English :

The Château-Renard fire station is hosting a yard sale on Saturday, August 15. Set-up begins at 5:30 a.m. on a first-come, first-served basis.

Food vendors are not permitted.

Food will be available on site.

Fee: 2.50/linear meter No reservations required

Hours: Starting at 5:30 a.m.

L’événement Vide grenier des Pompiers de Château Renard Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-31 par OT 3CBO