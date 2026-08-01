Vide grenier des Pompiers de Château Renard Château-Renard
samedi 15 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Vide grenier des Pompiers de Château Renard
Rue des Sorbiers Château-Renard Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 05:30:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
La caserne de pompier de Château-Renard organise le samedi 15 Août un vide grenier. Installation des 5h30 par ordre d’arrivée.
Exposants alimentaire non acceptés
Restauration sur place.
Tarif 2€50/m linéaire Sans réservation
Horaires A partir de 5h30
La caserne de pompier de Château-Renard organise le samedi 15 Août un vide grenier. Installation des 5h30 par ordre d’arrivée.
Exposants alimentaire non acceptés
Restauration sur place.
Tarif 2€50/m linéaire Sans réservation
Horaires A partir de 5h30 .
Rue des Sorbiers Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 78 59 61 76
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English :
The Château-Renard fire station is hosting a yard sale on Saturday, August 15. Set-up begins at 5:30 a.m. on a first-come, first-served basis.
Food vendors are not permitted.
Food will be available on site.
Fee: 2.50/linear meter No reservations required
Hours: Starting at 5:30 a.m.
L’événement Vide grenier des Pompiers de Château Renard Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-31 par OT 3CBO
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