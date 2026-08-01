Informations pratiques

Château-Renard

Café-rencontre avec La tête dans les étoiles

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La médiathèque vous propose de découvrir l’astronomie en compagnie de l’association “La Tête dans les étoiles” située à Amilly.

L’occasion d’en apprendre plus sur les étoiles, la lune et les planètes, mais aussi de poser vos questions à des passionnés.

Dès 10 ans et sur inscription

La médiathèque vous propose de découvrir l’astronomie en compagnie de l’association “La Tête dans les étoiles” située à Amilly.

L’occasion d’en apprendre plus sur les étoiles, la lune et les planètes, mais aussi de poser vos questions à des passionnés.

Dès 10 ans et sur inscription .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

The media center invites you to explore astronomy with the organization “La Tête dans les étoiles,” based in Amilly.

This is your chance to learn more about the stars, the moon, and the planets, as well as to ask questions of fellow enthusiasts.

Ages 10 and up; registration required

L’événement Café-rencontre avec La tête dans les étoiles Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-31 par OT 3CBO