Marché nocturne du Vivier Château-Renard
samedi 8 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Marché nocturne du Vivier
La Fontaine du Vivier Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Marché artisanale et de producteurs du Vivier
Producteurs, artisans et créateurs locaux se réunissent pour faire découvrir leur savoir-faire dans une ambiance conviviale. .
La Fontaine du Vivier Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 32 29 06 communication@levivier-tierslieu.fr
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English :
Le Vivier Artisan and Farmers’ Market
L’événement Marché nocturne du Vivier Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO
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