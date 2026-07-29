Informations pratiques

Château-Renard

Marché nocturne du Vivier

La Fontaine du Vivier Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Marché artisanale et de producteurs du Vivier

Producteurs, artisans et créateurs locaux se réunissent pour faire découvrir leur savoir-faire dans une ambiance conviviale. .

La Fontaine du Vivier Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 32 29 06 communication@levivier-tierslieu.fr

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English :

Le Vivier Artisan and Farmers’ Market

L’événement Marché nocturne du Vivier Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO