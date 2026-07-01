Après-midi jeux de société Château-Renard
jeudi 30 juillet 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Après-midi jeux de société
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Vous avez envie de découvrir les jeux de société de la médiathèque entre amis, en famille ou même seul.
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45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
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L’événement Après-midi jeux de société Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-11 par OT 3CBO
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