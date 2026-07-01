Informations pratiques

Château-Renard

Après-midi jeux de société

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Vous avez envie de découvrir les jeux de société de la médiathèque entre amis, en famille ou même seul.

Vous avez envie de découvrir les jeux de société de la médiathèque entre amis, en famille ou même seul. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

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L’événement Après-midi jeux de société Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-11 par OT 3CBO