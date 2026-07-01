Informations pratiques

Château-Renard

Atelier stop motion

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

En partenariat avec Le Vox, la médiathèque vous propose de venir créer votre propre court-métrage d’animation en volume.

Un moment ludique et interactif qui vous permettra de découvrir une technique d’animation et de révéler toute votre créativité.

Sur réservation.

En partenariat avec Le Vox, la médiathèque vous propose de venir créer votre propre court-métrage d’animation en volume.

Un moment ludique et interactif qui vous permettra de découvrir une technique d’animation et de révéler toute votre créativité.

Sur réservation. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

In partnership with Le Vox, the media center invites you to come create your own stop-motion animated short film.

This fun and interactive workshop will let you discover an animation technique and unleash your creativity.

Reservations required.

L’événement Atelier stop motion Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-11 par OT 3CBO