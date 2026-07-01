Ronald & Co Château-Renard
dimanche 19 juillet 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Ronald & Co
La Fontaine du Vivier Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-07-19 00:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Formation aux influences soul, rock’n’roll et rock, Ronald & Co revisite les grands standards avec une énergie communicative et un esprit résolument festif.
Formation aux influences soul, rock’n’roll et rock, Ronald & Co revisite les grands standards avec une énergie communicative et un esprit résolument festif. .
La Fontaine du Vivier Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 32 29 06
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English :
Drawing on influences from soul, rock ‘n’ roll, and rock, Ronald & Co. puts a fresh spin on classic hits with infectious energy and a decidedly festive spirit.
L’événement Ronald & Co Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-11 par OT 3CBO
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