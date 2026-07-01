Café-rencontre avec Le Photo-club de Saint-Germain-des-prés Château-Renard
samedi 18 juillet 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Café-rencontre avec Le Photo-club de Saint-Germain-des-prés
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
La médiathèque vous propose de venir rencontrer les membres du Photo-Club de Saint-Germain-des-Prés, l’occasion de discuter avec eux de techniques photographiques, de leur passion pour cet art, mais aussi d’en apprendre plus sur un acteur culturel de notre territoire.
La médiathèque vous propose de venir rencontrer les membres du Photo-Club de Saint-Germain-des-Prés, l’occasion de discuter avec eux de techniques photographiques, de leur passion pour cet art, mais aussi d’en apprendre plus sur un acteur culturel de notre territoire. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
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English :
The library invites you to come meet the members of the Saint-Germain-des-Prés Photo Club—a chance to talk with them about photography techniques and their passion for this art form, as well as to learn more about a key cultural player in our community.
L’événement Café-rencontre avec Le Photo-club de Saint-Germain-des-prés Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-11 par OT 3CBO
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