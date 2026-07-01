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AGENDA · Château-Renard

Club lecture Château-Renard

mercredi 29 juillet 2026 · Château-Renard

Club lecture Château-Renard

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
45 Place de la République
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Château-Renard

Club lecture

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Le Club Lecture est l’occasion idéale pour partager vos coups de cœur, débattre sur les livres qui vous ont marqué ou qui vous ont moins plu, et découvrir de nouvelles pépites littéraires !
Le Club Lecture est l’occasion idéale pour partager vos coups de cœur, débattre sur les livres qui vous ont marqué ou qui vous ont moins plu, et découvrir de nouvelles pépites littéraires !   .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 

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English :

The Book Club is the ideal opportunity to share your favourites, discuss the books that have made an impression on you or that you haven’t enjoyed so much, and discover new literary nuggets!

L’événement Club lecture Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-11 par OT 3CBO

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