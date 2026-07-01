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AGENDA · Château-Renard

Flowka et Karaoké Château-Renard

samedi 25 juillet 2026 · Château-Renard

Flowka et Karaoké Château-Renard

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
La Fontaine du Vivier
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Château-Renard

Flowka et Karaoké

La Fontaine du Vivier Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Une soirée en deux temps Flowka ouvre la soirée avec un répertoire pop, R&B et variétés, avant de laisser place à un karaoké ouvert à tous pour prolonger la fête dans une ambiance chaleureuse.
Une soirée en deux temps Flowka ouvre la soirée avec un répertoire pop, R&B et variétés, avant de laisser place à un karaoké ouvert à tous pour prolonger la fête dans une ambiance chaleureuse.   .

La Fontaine du Vivier Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 32 29 06 

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English :

An evening in two parts: Flowka kicks off the evening with a mix of pop, R&B, and other genres, before giving way to an open-mic karaoke session for everyone to keep the party going in a warm and welcoming atmosphere.

L’événement Flowka et Karaoké Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-11 par OT 3CBO

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