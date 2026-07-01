Flowka et Karaoké Château-Renard
samedi 25 juillet 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Flowka et Karaoké
La Fontaine du Vivier Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 00:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Une soirée en deux temps Flowka ouvre la soirée avec un répertoire pop, R&B et variétés, avant de laisser place à un karaoké ouvert à tous pour prolonger la fête dans une ambiance chaleureuse.
Une soirée en deux temps Flowka ouvre la soirée avec un répertoire pop, R&B et variétés, avant de laisser place à un karaoké ouvert à tous pour prolonger la fête dans une ambiance chaleureuse. .
La Fontaine du Vivier Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 32 29 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An evening in two parts: Flowka kicks off the evening with a mix of pop, R&B, and other genres, before giving way to an open-mic karaoke session for everyone to keep the party going in a warm and welcoming atmosphere.
L’événement Flowka et Karaoké Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-11 par OT 3CBO
À voir aussi à Château-Renard (Loiret)
- Café-rencontre avec Le Photo-club de Saint-Germain-des-prés Château-Renard 18 juillet 2026
- Marché Nocturne Château-Renard 18 juillet 2026
- Ronald & Co Château-Renard 19 juillet 2026
- Atelier stop motion Château-Renard 22 juillet 2026
- Club lecture Château-Renard 29 juillet 2026