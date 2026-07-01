Informations pratiques

Château-Renard

Marché Nocturne

La Fontaine du Vivier Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Producteurs, artisans et créateurs locaux se réunissent pour faire découvrir leur savoir-faire dans une ambiance conviviale.

Producteurs, artisans et créateurs locaux se réunissent pour faire découvrir leur savoir-faire dans une ambiance conviviale. .

La Fontaine du Vivier Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 32 29 06

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English :

Local producers, artisans, and creators come together to showcase their craftsmanship in a friendly atmosphere.

L’événement Marché Nocturne Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-09 par OT 3CBO