Marché Nocturne Château-Renard
samedi 18 juillet 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Marché Nocturne
La Fontaine du Vivier Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Producteurs, artisans et créateurs locaux se réunissent pour faire découvrir leur savoir-faire dans une ambiance conviviale.
Producteurs, artisans et créateurs locaux se réunissent pour faire découvrir leur savoir-faire dans une ambiance conviviale. .
La Fontaine du Vivier Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 32 29 06
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English :
Local producers, artisans, and creators come together to showcase their craftsmanship in a friendly atmosphere.
L’événement Marché Nocturne Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-09 par OT 3CBO