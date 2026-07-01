Animation découverte des abeilles et dégustation de miels locaux, U Express Château-Renard, rue de la Gravière,, Château-Renard

Informations pratiques

Animation découverte des abeilles et dégustation de miels locaux Samedi 3 octobre, 09h00 U Express Château-Renard, rue de la Gravière, Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

U Express Château-Renard, rue de la Gravière, 45220 Château-Renard Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire

Découvrir le monde des abeilles, quelques matériels pour l’apiculture et déguster des miels produits à proximité abeilles miels