AGENDA · Château-Renard
Animation découverte des abeilles et dégustation de miels locaux, U Express Château-Renard, rue de la Gravière,, Château-Renard
samedi 3 octobre 2026 · U Express Château-Renard, rue de la Gravière, · Château-Renard
Informations pratiques
Animation découverte des abeilles et dégustation de miels locaux Samedi 3 octobre, 09h00 U Express Château-Renard, rue de la Gravière, Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
U Express Château-Renard, rue de la Gravière, 45220 Château-Renard Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire
Découvrir le monde des abeilles, quelques matériels pour l’apiculture et déguster des miels produits à proximité abeilles miels
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