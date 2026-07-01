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AGENDA · Château-Renard

Animation découverte des abeilles et dégustation de miels locaux, U Express Château-Renard, rue de la Gravière,, Château-Renard

samedi 3 octobre 2026 · U Express Château-Renard, rue de la Gravière, · Château-Renard

Animation découverte des abeilles et dégustation de miels locaux, U Express Château-Renard, rue de la Gravière,, Château-Renard

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
U Express Château-Renard, rue de la Gravière,
Adresse
45220 Château-Renard
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret

Animation découverte des abeilles et dégustation de miels locaux Samedi 3 octobre, 09h00 U Express Château-Renard, rue de la Gravière, Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

U Express Château-Renard, rue de la Gravière, 45220 Château-Renard Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire
Découvrir le monde des abeilles, quelques matériels pour l’apiculture et déguster des miels produits à proximité abeilles miels

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