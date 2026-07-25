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1,2,3… Ciné! En vacances LA FONTAINE FAIT SON CINEMA Château-Renard

jeudi 6 août 2026 · Château-Renard

1,2,3… Ciné! En vacances LA FONTAINE FAIT SON CINEMA Château-Renard

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
10:45:00
Adresse
28 Place du Vieux Marché
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif

Château-Renard

1,2,3… Ciné! En vacances LA FONTAINE FAIT SON CINEMA

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:45:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Ciné-atelier jeune public (123 ciné en vacances)
LA FONTAINE FAIT SON CINEMA Atelier Souviens toi du film 40 min dès 3 ans JEUDI 6 AOÛT 10h45   .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98  levox@levox.fr

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English :

Cin%E9—Workshop for Young Audiences (123 Cin%E9 on Vacation)

L’événement 1,2,3… Ciné! En vacances LA FONTAINE FAIT SON CINEMA Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO

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