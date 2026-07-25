1,2,3… Ciné! En vacances LA FONTAINE FAIT SON CINEMA Château-Renard
jeudi 6 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
1,2,3… Ciné! En vacances LA FONTAINE FAIT SON CINEMA
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:45:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Ciné-atelier jeune public (123 ciné en vacances)
LA FONTAINE FAIT SON CINEMA Atelier Souviens toi du film 40 min dès 3 ans JEUDI 6 AOÛT 10h45 .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98 levox@levox.fr
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English :
Cin%E9—Workshop for Young Audiences (123 Cin%E9 on Vacation)
L’événement 1,2,3… Ciné! En vacances LA FONTAINE FAIT SON CINEMA Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO
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