Informations pratiques

Château-Renard

Fête de plein air

Rue du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Il est temps de vous donner rendez-vous le samedi 1er août pour une journée de convivialité, de sourires, de partage en cœur de village, avec LA FÊTE DE PLEIN AIR, à partir de 15 heures sur l’île de Canada et la place du Vieux Marché.

Programme de l’après-midi: des balades à poneys, des jeux en bois, des initiations à la pétanque et aux jeux de sociétés…. ainsi qu’un marché de créateurs et producteurs.

Vous attendez tous les paddles et un canoë pour les familles fournis par Vallées Gâtinaises. Vous pourrez partir en balade seul ou en famille, ou bénéficier d’un cours d’initiation avec les moniteurs de l’USM Voile de Montargis.

La Médiathèque 3CBO Pas à Pages proposera une initiation au Baludik à 16 heures servez-vous de votre portable pour vivre une super aventure dans Château-Renard.

Au Vox, découvrez le jeu de plateforme Luanti avec Louis de Grailly 15h à 17h

Restauration sur place et paëlla, sur réservation une paëlla (9€/la part) sur réservation jusqu’au 30/07/26 06 78 16 76 37 (quantité limitée) .

Rue du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 78 16 76 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

??It’s time to join us on Saturday, August 1, for a day of fun, smiles, and togetherness in the heart of the village, with LA F%CATE DE PLEIN AIR, starting at 3 p.m. on Île de Canada and Place du Vieux Marché.

L’événement Fête de plein air Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-26 par OT 3CBO