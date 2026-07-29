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AGENDA · Château-Renard

Les P’tits lecteurs Château-Renard

samedi 1 août 2026 · Château-Renard

Les P’tits lecteurs Château-Renard

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
45 Place de la République
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Château-Renard

Les P’tits lecteurs

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:30:00
fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Club de lecture Les p’tits lecteurs
Rejoignez nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie à travers des illustrations colorées et des récits captivants ! De 0 à 6 ans, sur inscription   .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 

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English :

Book Club Little Readers

L’événement Les P’tits lecteurs Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO

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