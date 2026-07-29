Les P’tits lecteurs Château-Renard
samedi 1 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Les P’tits lecteurs
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:30:00
fin : 2026-08-01 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Club de lecture Les p’tits lecteurs
Rejoignez nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie à travers des illustrations colorées et des récits captivants ! De 0 à 6 ans, sur inscription .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
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English :
Book Club Little Readers
L’événement Les P’tits lecteurs Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO
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