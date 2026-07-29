Informations pratiques

Château-Renard

Les P’tits lecteurs

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:30:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Club de lecture Les p’tits lecteurs

Rejoignez nous pour un moment magique, où les histoires prennent vie à travers des illustrations colorées et des récits captivants ! De 0 à 6 ans, sur inscription .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

Book Club Little Readers

L’événement Les P’tits lecteurs Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO