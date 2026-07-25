UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Château-Renard

Exposition Astronomie Château-Renard

samedi 1 août 2026 · Château-Renard

Exposition Astronomie Château-Renard

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Adresse
45 Place de la République
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Château-Renard

Exposition Astronomie

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-01
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-01

Durant tout le mois d’Août découvrez l’exposition consacré à l’Astronomie à la médiathèque communautaire de la 3CBO.
À l’occasion de ce mois d’août consacré à l’astronomie, la médiathèque vous propose de lever les yeux vers le ciel. L’association “La Tête dans les étoiles” vous propose une exposition de photos et de sculptures astronomiques.   .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Throughout the month of August, check out the exhibition on astronomy at the 3CBO community media center.

L’événement Exposition Astronomie Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO

À voir aussi à Château-Renard (Loiret)