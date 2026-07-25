Exposition Astronomie Château-Renard
samedi 1 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Exposition Astronomie
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-01
Durant tout le mois d’Août découvrez l’exposition consacré à l’Astronomie à la médiathèque communautaire de la 3CBO.
À l’occasion de ce mois d’août consacré à l’astronomie, la médiathèque vous propose de lever les yeux vers le ciel. L’association “La Tête dans les étoiles” vous propose une exposition de photos et de sculptures astronomiques. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Throughout the month of August, check out the exhibition on astronomy at the 3CBO community media center.
L’événement Exposition Astronomie Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO
À voir aussi à Château-Renard (Loiret)
- Après-midi jeux de société Château-Renard 30 juillet 2026
- Les dévoreurs de culture Château-Renard 31 juillet 2026
- Les P’tits lecteurs Château-Renard 1 août 2026
- Fête de plein air Château-Renard 1 août 2026
- Concert Rock Blues Band Château-Renard 1 août 2026