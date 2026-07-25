Informations pratiques

Château-Renard

Exposition Astronomie

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-01

Durant tout le mois d’Août découvrez l’exposition consacré à l’Astronomie à la médiathèque communautaire de la 3CBO.

À l’occasion de ce mois d’août consacré à l’astronomie, la médiathèque vous propose de lever les yeux vers le ciel. L’association “La Tête dans les étoiles” vous propose une exposition de photos et de sculptures astronomiques. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

Throughout the month of August, check out the exhibition on astronomy at the 3CBO community media center.

L’événement Exposition Astronomie Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-25 par OT 3CBO