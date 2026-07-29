Concert Rock Blues Band Château-Renard
samedi 1 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Concert Rock Blues Band
Rue du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 22:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Lors de la Fête de Plein air de Château-Renard, la journée se prolongera par un concert du Groupe Rock Blues Band.
À 19 heures, démarrera le concert de Rock Blues Band. Leur répertoire de variété française 80 et 90 revue et corrigée à la sauce rock va vous mettre dans tous vos états! .
Rue du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
During the Château-Renard Outdoor Festival, the day will continue with a concert by the Rock Blues Band.
L’événement Concert Rock Blues Band Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-26 par OT 3CBO
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