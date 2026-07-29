Informations pratiques

Château-Renard

Concert Rock Blues Band

Rue du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Lors de la Fête de Plein air de Château-Renard, la journée se prolongera par un concert du Groupe Rock Blues Band.

À 19 heures, démarrera le concert de Rock Blues Band. Leur répertoire de variété française 80 et 90 revue et corrigée à la sauce rock va vous mettre dans tous vos états! .

Rue du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the Château-Renard Outdoor Festival, the day will continue with a concert by the Rock Blues Band.

L’événement Concert Rock Blues Band Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-26 par OT 3CBO