Informations pratiques

Château-Renard

Visite commentée

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Participez à notre visite commentée à Château-Renard !

Venez découvrir l’histoire et le patrimoine de notre commune le temps d’une balade commentée. Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Château-Renard à 10h.

Informations et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 officedetourisme@3cbo.fr

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English :

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L’événement Visite commentée Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-30 par OT 3CBO