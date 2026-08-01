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AGENDA · Château-Renard

Visite commentée Château-Renard

samedi 8 août 2026 · Château-Renard

Visite commentée Château-Renard

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
45 Place de la République
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Château-Renard

Visite commentée

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Participez à notre visite commentée à Château-Renard !
Venez découvrir l’histoire et le patrimoine de notre commune le temps d’une balade commentée. Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Château-Renard à 10h.
Informations et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme.   .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71  officedetourisme@3cbo.fr

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English :

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L’événement Visite commentée Château-Renard a été mis à jour le 2026-07-30 par OT 3CBO

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