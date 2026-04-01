Apéro Parents Discipline positive pour les adolescents Breteil
Apéro Parents Discipline positive pour les adolescents Breteil jeudi 9 avril 2026.
Breteil
Apéro Parents Discipline positive pour les adolescents
13 Rue de Montfort Breteil Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 19:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Le jeudi 9 avril à partir de 19h à la mairie de Breteil, les parents sont invités à un apéro qui se déroulera autour de la thématique Discipline positive pour les adolescents .
Comment accompagner son jeune sur le chemin de l’autonomie et de la confiance en soi ?
Des échange avec Cécile Boursier, professeur d’espagnol et coach jeunes.
Gratuit. .
13 Rue de Montfort Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 01 01
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English :
L’événement Apéro Parents Discipline positive pour les adolescents Breteil a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Montfort Communauté