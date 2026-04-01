Breteil

Apéro Parents Discipline positive pour les adolescents

13 Rue de Montfort Breteil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 19:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Le jeudi 9 avril à partir de 19h à la mairie de Breteil, les parents sont invités à un apéro qui se déroulera autour de la thématique Discipline positive pour les adolescents .

Comment accompagner son jeune sur le chemin de l’autonomie et de la confiance en soi ?

Des échange avec Cécile Boursier, professeur d’espagnol et coach jeunes.

Gratuit. .

13 Rue de Montfort Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 01 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Apéro Parents Discipline positive pour les adolescents Breteil a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Montfort Communauté