Apéro Paysans L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy

Brassempouy

Apéro Paysans

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié 250 Chemin de Moulie Brassempouy Landes

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:00:00

fin : 2026-05-13 00:00:00

Date(s) :

2026-05-13

En avant-première des Fêtes de Brassempouy, venez profiter d’une soirée conviviale le mercredi 13 Mai à partir de 19h !

Soirée Cocktail et tapas, pour ouvrir cette nouvelle saison des fêtes de villages Landais !

Bonne humeur et convivialité seront au rdv !

Tarif indicatif

En avant-première des Fêtes de Brassempouy, venez profiter d’une soirée conviviale le mercredi 13 Mai à partir de 19h !

Soirée Cocktail et tapas, pour ouvrir cette nouvelle saison des fêtes de villages Landais !

Bonne humeur et convivialité seront au rdv !

Tarif indicatif .

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié 250 Chemin de Moulie Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro Paysans

As a preview to the Fêtes de Brassempouy, come and enjoy a convivial evening on Wednesday 13th May from 7pm!

Cocktail and tapas evening, to open this new season of Landes village fêtes!

Good spirits and conviviality are guaranteed!

Price guide

L’événement Apéro Paysans Brassempouy a été mis à jour le 2026-04-30 par Landes Chalosse