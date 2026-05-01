Apéro Paysans L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy
Apéro Paysans L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy mercredi 13 mai 2026.
Brassempouy
Apéro Paysans
L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié 250 Chemin de Moulie Brassempouy Landes
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:00:00
fin : 2026-05-13 00:00:00
Date(s) :
2026-05-13
En avant-première des Fêtes de Brassempouy, venez profiter d’une soirée conviviale le mercredi 13 Mai à partir de 19h !
Soirée Cocktail et tapas, pour ouvrir cette nouvelle saison des fêtes de villages Landais !
Bonne humeur et convivialité seront au rdv !
Tarif indicatif
En avant-première des Fêtes de Brassempouy, venez profiter d’une soirée conviviale le mercredi 13 Mai à partir de 19h !
Soirée Cocktail et tapas, pour ouvrir cette nouvelle saison des fêtes de villages Landais !
Bonne humeur et convivialité seront au rdv !
Tarif indicatif .
L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié 250 Chemin de Moulie Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr
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English : Apéro Paysans
As a preview to the Fêtes de Brassempouy, come and enjoy a convivial evening on Wednesday 13th May from 7pm!
Cocktail and tapas evening, to open this new season of Landes village fêtes!
Good spirits and conviviality are guaranteed!
Price guide
L’événement Apéro Paysans Brassempouy a été mis à jour le 2026-04-30 par Landes Chalosse
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