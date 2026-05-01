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Soirée des Gourmands L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy

Soirée des Gourmands L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy

Soirée des Gourmands L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy samedi 9 mai 2026.

Lieu : L'Estanquet Deu Guit Ferme Moulié

Adresse : 250 Chemin de Moulie

Ville : 40330 Brassempouy

Département : Landes

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 24 24 Tarif de base plein tarif

Brassempouy

Soirée des Gourmands

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié 250 Chemin de Moulie Brassempouy Landes

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 19:00:00
fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Soirée des Gourmands à L’Estanquet deu Guit !
Tourte au foie gras
Cordons bleus de canard et gratin de courgettes maison
Fromage de brebis et sa confiture de figues
Café !
Venez dégustez notre fameuse tourte au foie gras !
Réservation conseillée
Soirée des Gourmands à L’Estanquet deu Guit !
Tourte au foie gras
Cordons bleus de canard et gratin de courgettes maison
Fromage de brebis et sa confiture de figues
Café !
Venez dégustez notre fameuse tourte au foie gras !
Réservation conseillée   .

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié 250 Chemin de Moulie Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54  ferme-moulie@orange.fr

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English : Soirée des Gourmands

Soirée des Gourmands at L’Estanquet deu Guit!
Foie gras pie
Duck cordon bleu and homemade zucchini gratin
Ewe’s milk cheese with fig jam
Coffee!
Come and taste our famous foie gras pie!
Reservations recommended

L’événement Soirée des Gourmands Brassempouy a été mis à jour le 2026-04-30 par Landes Chalosse

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