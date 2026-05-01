Soirée des Gourmands L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy

Brassempouy

Soirée des Gourmands

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié 250 Chemin de Moulie Brassempouy Landes

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 19:00:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Soirée des Gourmands à L’Estanquet deu Guit !

Tourte au foie gras

Cordons bleus de canard et gratin de courgettes maison

Fromage de brebis et sa confiture de figues

Café !

Venez dégustez notre fameuse tourte au foie gras !

Réservation conseillée

Soirée des Gourmands à L’Estanquet deu Guit !

Tourte au foie gras

Cordons bleus de canard et gratin de courgettes maison

Fromage de brebis et sa confiture de figues

Café !

Venez dégustez notre fameuse tourte au foie gras !

Réservation conseillée .

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié 250 Chemin de Moulie Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr

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English : Soirée des Gourmands

Soirée des Gourmands at L’Estanquet deu Guit!

Foie gras pie

Duck cordon bleu and homemade zucchini gratin

Ewe’s milk cheese with fig jam

Coffee!

Come and taste our famous foie gras pie!

Reservations recommended

L’événement Soirée des Gourmands Brassempouy a été mis à jour le 2026-04-30 par Landes Chalosse