Rampoux

Apéro-philo avec Jacques Jay et Bruno Chabert

Bibliothèque L’Ostal Rampoux Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

La bibliothèque intercommunale l'Ostal vous propose un apéro-philo avec Jacques Jay et Bruno Chabert, tous deux professeurs de philosophie

La bibliothèque intercommunale l'Ostal vous propose un apéro-philo avec Jacques Jay et Bruno Chabert, tous deux professeurs de philosophie. Chacun peut prendre la parole, échanger des idées ou simplement assister aux débats. Pour développer son esprit critique et pour le plaisir d'échanger et d'apprendre.

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Bibliothèque L’Ostal Rampoux 46340 Lot Occitanie +33 5 65 37 36 94 bibliotheque.intercommunale.lostal@orange.fr

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English :

The l'Ostal intercommunal library invites you to an apéro-philo with Jacques Jay and Bruno Chabert, both philosophy professors

L’événement Apéro-philo avec Jacques Jay et Bruno Chabert Rampoux a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cazals-Salviac