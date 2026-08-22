Apéro-philo La Maison Orthez
vendredi 18 septembre 2026 · La Maison · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Apéro-philo
La Maison 32 rue de l’Horloge Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Avec Laurent Bibard, professeur de philosophie à L’Essec à Paris.
Pourquoi est-il plus que jamais indispensable à notre époque de comprendre l’intention de Bergson ? .
La Maison 32 rue de l’Horloge Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 00 05 lamaisonhorloge@gmail.com
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English : Apéro-philo
L’événement Apéro-philo Orthez a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Coeur de Béarn
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