Apéro-philo La Maison Orthez

Informations pratiques

Orthez

Apéro-philo

La Maison 32 rue de l’Horloge Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Avec Laurent Bibard, professeur de philosophie à L’Essec à Paris.

Pourquoi est-il plus que jamais indispensable à notre époque de comprendre l’intention de Bergson ? .

La Maison 32 rue de l’Horloge Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 00 05 lamaisonhorloge@gmail.com

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English : Apéro-philo

L’événement Apéro-philo Orthez a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Coeur de Béarn