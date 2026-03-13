Atelier Ce qui découvre Centre d’art image imatge Orthez
mercredi 26 août 2026 · Centre d'art image imatge · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Atelier Ce qui découvre
Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-28 16:00:00
Date(s) :
2026-08-26
L’artiste Manon Boularta animera cet atelier ou nous confectionnerons des boîtes en nous inspirant du travail de Joseph Cornell. En pratiquant diverses techniques modelage, dessin, couture, collage, construction, chaque participant créera son petit théâtre composé de reliques poétiques qui abritent des souvenirs, des lieux, des personnes, des émotions. Des boîtes pour se découvrir.
Les participants pourront amener des petits objets, cartes, végétaux secs, papiers, qui vous inspirent.
Sur inscription. .
Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12 mediation@image-imatge.org
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English : Atelier Ce qui découvre
L’événement Atelier Ce qui découvre Orthez a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Coeur de Béarn
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