L’été au Château Les Artisans du Moyen-âge Rue Moncade Orthez

Orthez

L’été au Château Les Artisans du Moyen-âge

Rue Moncade Château Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Restitution de la pratique de trois anciens métiers frappe de monnaie, cordier et tailleur de pierre.

Animation pédagogique permanente et interactive pour vous faire découvrir la fabrication d’objets usuels, avec les outils véritables et selon les méthodes ancestrales. .

Rue Moncade Château Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 00 83

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English : L’été au Château Les Artisans du Moyen-âge

L’événement L’été au Château Les Artisans du Moyen-âge Orthez a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Coeur de Béarn