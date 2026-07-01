Visite flash de l’exposition Emilien Frossard, une passion Pyrénéenne Musée Jeanne d’Albret Orthez

Informations pratiques

Orthez

Visite flash de l’exposition Emilien Frossard, une passion Pyrénéenne

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Comment les dessins d’Émilien Frossard ont-ils contribué à révéler les Pyrénées au XIXᵉ siècle ?

En vingt minutes, cette introduction commentée vous dévoile les coulisses de l’exposition et les procédés de création d’un artiste qui a profondément renouvelé le regard porté sur la montagne.

Une invitation à entrer dans l’univers artistique de cette figure hors du commun… avant de poursuivre la visite à votre rythme.

Durée 20 minutes. .

Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite flash de l’exposition Emilien Frossard, une passion Pyrénéenne

L’événement Visite flash de l’exposition Emilien Frossard, une passion Pyrénéenne Orthez a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Coeur de Béarn