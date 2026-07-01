Visite flash de l’exposition Emilien Frossard, une passion Pyrénéenne Musée Jeanne d’Albret Orthez
mercredi 29 juillet 2026 · Musée Jeanne d'Albret · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Visite flash de l’exposition Emilien Frossard, une passion Pyrénéenne
Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Comment les dessins d’Émilien Frossard ont-ils contribué à révéler les Pyrénées au XIXᵉ siècle ?
En vingt minutes, cette introduction commentée vous dévoile les coulisses de l’exposition et les procédés de création d’un artiste qui a profondément renouvelé le regard porté sur la montagne.
Une invitation à entrer dans l’univers artistique de cette figure hors du commun… avant de poursuivre la visite à votre rythme.
Durée 20 minutes. .
Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 03
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English : Visite flash de l’exposition Emilien Frossard, une passion Pyrénéenne
L’événement Visite flash de l’exposition Emilien Frossard, une passion Pyrénéenne Orthez a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Coeur de Béarn
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